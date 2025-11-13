انتهت في الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. صاعقة في النهاية
الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 21:00
كتب : FilGoal Filgoal Team
يلعب منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي لكأس العالم.
وفازت نيجيريا على الجابون 4-1، وتلتقي مع الفائز من هذه المباراة.
الفائز من نهائي الملحق الإفريقي يتأهل إلى الملحق العالمي في شهر مارس القادم.
---
ق 91 جوووول قاتل.. شانسل مبيمبا يسجل بتسديدة بعد ركنية برايان سيبينجا
ق 65 تسديدة خطيرة من برايان مبومو ولكن بجوار القائم
استراحة
ق 21 إنذار جديد في المباراة من نصيب شانسيل مبيمبا
ق 16 إنذار لكارلوس باليبا لاعب الكاميرون
ق 12 رأسية من شارل بيكل تمر بجوار قائم الكاميرون
بداية المباراة
نرشح لكم
أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة لحجز تذاكر كأس أمم إفريقيا في المغرب انتهت الملحق الإفريقي - نيجيريا (4)-(1) الجابون.. النسور الخضر للنهائي انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
الأهلي ينعي وفاة محمد صبري 55 دقيقة | الدوري المصري