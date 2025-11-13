الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على الجابون بنتيجة 4-1.

سجل أهداف نيجيريا كل من أكور آدامز وشيديرا إيجوك وفيكتور أوسيمين (2) فيما سجل ماريو ليمينا هدف الجابون الوحيد.

وأقيمت المباراة في المغرب الذي يستضيف الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في النهائي يوم الأحد المقبل.

وقبل المباراة ضربت أزمة أروقة منتخب نيجيريا بعدما رفض اللاعبين التدرب بسبب عدم سداد المكافآت المالية، وقبل 24 ساعة فقط من المباراة تم حل الأزمة.

واستمرت المباراة 120 دقيقة حيث شهدت فرصا نيجيرية محققة لا تضيع وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وحسم النسور الخضر الفوز في الوقت الإضافي.

وصف المباراة

تعرض أوسيمين لإصابة في الرأس إثر التحام هوائي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وبعد 3 دقائق عاد واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 20 تألق الحارس في التصدي لرأسية أوسيمين ببراعة.

وأهدر مهاجم جالاتاسراي التركي فرصة أخرى بتسديدة أرضية ضعيفة مرت دون خطورة في الدقيقة 22.

وطالب لاعبو نيجيريا بالحصول على ركلة جزاء بعد تشتيت خاطئ من الحارس تسبب في لمس الكرة ليده اليمنى لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 26.

وواصل أوسيمين التهديد بتسديدة أرضية تحولت لركنية بعدما ارتطمت بقدم المهاجم في الدقيقة 36.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأوباميانج قائد الجابون بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعة فرصة احتساب ركلة جزاء للجابون بداعي وجود شد من المدافع لمهاجم الجابون وبعد دقائق عاد الحكم وطالب باستكمال اللعب.

Image

وفي الدقيقة 77 استغل آدامز مهاجم نيجيريا تمريرة خاطئة من دفاع الجابون انفرد على إثرها وراوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم النسور الخضر.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي سدد ماريو ليمينا كرة ارتطمت بالمدافع وتحولت في الشباك معلنا تعادل الجابون.

واحتسب الحكم 12 دقيقة وقت بدلا من الضائع وخلاله أهدر أوسيمين انفراد في الدقيقة 90+2 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 90+12 أهدر أوسيمين مجددا انفرادا تاما بعدما تلقى بينية جعلته في مواجهة المرمى من قبل خط منتصف الملعب لكنه سدد برعونة مهدرا فرصة إنهاء اللقاء في الوقت الأصلي وتحولت المباراة لشوطين إضافيين.

في الوقت الإضافي الأول سدد شيديرا إيجوك هدف التقدم للنسور الخضر بتسديدة أرضية على يمين الحارس في الدقيقة 97.

وبعد 5 دقائق فك أوسيمين نحسه وهز الشباك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نيجيريا.

وفي الشوط الإضافي الثاني تسلم أوسيمين كرة على صدره على حدود منطقة الجزاء واستدار وتوغل داخل الـ 18 وسدد كرة على يمين الحارس معلنا ارتفاع النتيجة لتصبح 4-1 وينتهي معها اللقاء بتأهل النسور الخضر للنهائي.

نيجيريا الجابون تصفيات كأس العالم 2026
