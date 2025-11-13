انتهت الملحق الإفريقي - نيجيريا (4)-(1) الجابون.. النسور الخضر للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد الجابون في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الإفريقي.

وسيتأهل بطل الملحق الإفريقي إلى الملحق العالمي في مارس 2026 لخطف مقعد في نهائيات المونديال.

وتذاع المباراة على قناة MBC أكشن وتبدأ في السادسة مساء وتقام في المغرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

--

انتهت نيجيريا إلى نهائي الملحق الإفريقي

ق 110: جوووول أوسيمين يسجل الرابع بعدما تسلم الكرة على صدره واستدار صوب منطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك

الشوط الإضافي الثاني

ق 102: جووول أوسيمين يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك

ق 97: جوووول لنيجيريا.. بينية وانفراد لشيديرا إيجوك ويسدد كرة أرضية تسكن الشباك على يمين الحارس

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق 90+12: أوسيمين يهدر انفرادا تاما بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب

ق 90+2: أوسيمين ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 89: جووول التعاااادل.. لمينا يسجل هدف التعادل للجابون بتسديدة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك

ق 77: جووول أووول بعد خطأ فادح.. تمريرة خاطئة من المدافع يستغلها آدامز ويراوغ الحارس ويسجل في الشباك

ق 58: الحكم يعودة لتقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء للجابون رغم تعرض المهاجم للشد من قميصه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بطاقة صفراء لأوباميانج مهاجم الجابون للاعتراض على قرار الحكم

ق 36: أوسيمين يواصل إهدار الفرص بتسديدة أرضية ترتطم بقدم المدافع وتتحول لركنية

ق 28: عرضية ورأسية أوسيمين لكن المدافع يشتتها بالخطأ صوب مرماه والحارس في الموعد يتصدى

ق 22: بينية وتسديدة أوسيمين ضعيفة دون خطورة

ق 20: عرضية من أيوبي ورأسية أوسيمين يمنعها الحارس ببراعة.

ق 17: فرصة محققة لنيجيريا وإصابة أوسيمين في الرأس داخل منطقة جزاء الجابون

بداية اللقاء