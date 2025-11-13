انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران ضد كاب فيردي في نصف نهائي كأس العين الدولية.

ويشارك منتخب مصر في البطولة رفقة أوزبكستان أيضا إذ سيلتقيا غدا الجمعة في ثاني مباريات المربع الذهبي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على استاد هزاع بن زايد.

وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية 2.

-------------------------

منتخب إيران يتأهل إلى المباراة النهائية من كأس العين الدولية.

علي رضا الحارس الإيراني ينجح في التصدي للضربة الرابعة لكاب فيردي، فيما سجل لاعبو إيران ضرباتهم الخمسة

ركلات الترجيح .. إيران 5 × 4 كاب فيردي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف واللجوء لركلات الترجيح

ق 47: تسديدة قوية من مهدي طارمي مهاجم إيران تصدى لها حارس كاب فيردي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: ضربة حرة لكاب فيردي على حدود منطقة الجزاء سددها جاميرو مونتيرو أعلى عارضة حارس إيران بقليل.

ق 28: خطيرررررة.. أول فرصة في المباراة لصالح إيران بعد رأسية من المهاجم الإيراني تصدى لها حارس كاب فيردي فوزينها.

بداية اللقاء