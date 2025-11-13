استراحة كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران ضد كاب فيردي في نصف نهائي كأس العين الدولية.

ويشارك منتخب مصر في البطولة رفقة أوزبكستان أيضا إذ سيلتقيا غدا الجمعة في ثاني مباريات المربع الذهبي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على استاد هزاع بن زايد.

وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية 2.

-------------------------

ق 45: ضربة حرة لكاب فيردي على حدود منطقة الجزاء سددها جاميرو مونتيرو أعلى عارضة حارس إيران بقليل.

ق 28: خطيرررررة.. أول فرصة في المباراة لصالح إيران بعد رأسية من المهاجم الإيراني تصدى لها حارس كاب فيردي فوزينها.

بداية اللقاء

إيران كأس العين الدولية كاب فيردي منتخب مصر
