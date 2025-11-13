الإصابة قد تبعد نجم الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

عمرو السولية - زامبو أنجوسيا - مصر - الكاميرون

كشف نادي نابولي عن إصابة قوية تعرض لها نجمه الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها فرانك زامبو أنجويسا في مستشفى بينيتا جراندي بنابولي أثبتت معاناته من إصابة قوية في فخذه الأيسر.

وأضاف نابولي "بدأ اللاعب الكاميروني بالفعل برنامجه التأهيلي".

أخبار متعلقة:
الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج تعرف على نظام الملحق الإفريقي.. وطريق التأهل لكأس العالم أولمو: يامال ليس جاهزا بنسبة 100%.. وهو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة تأشيرات إلكترونية مجانية لحضور كأس أمم إفريقيا بالمغرب

وبذلك تلقى نابولي ضربة موجعة أخرى بعد إصابة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وربما يغيب أحد أفضل لاعبي منتخب الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

Image

إذ تنطلق كأس أمم إفريقيا بعد 38 يوما في المغرب.

فرانك زامبو أنجويسا سيغيب بالفعل عن مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026 يوم الخميس.

فرانك زامبو أنجويسا الكاميرون نابولي
نرشح لكم
الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة انتهت في الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. صاعقة في النهاية الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة من كأس أمم إفريقيا في المغرب انتهت الملحق الإفريقي - نيجيريا (4)-(1) الجابون.. النسور الخضر للنهائي انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
الثامن على التوالي.. فرنسا تتأهل إلى كأس العالم برباعية في شباك أوكرانيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
البطاقة الحمراء الأولى.. طرد رونالدو ضد أيرلندا يهدد مشاركته في كأس العالم 2026 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
يعتزل بعمر 32 عاما؟ بشكتاش يعلن إقامة مؤتمر لحسم مصير رافا سيلفا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 57 دقيقة | كرة سلة
هاوسن يدافع عن فينيسيوس: الكاميرات تلاحقه طوال الوقت ساعة | الدوري الإسباني
لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517151/الإصابة-قد-تبعد-نجم-الكاميرون-عن-كأس-أمم-إفريقيا