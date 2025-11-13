الإصابة قد تبعد نجم الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا

كشف نادي نابولي عن إصابة قوية تعرض لها نجمه الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها فرانك زامبو أنجويسا في مستشفى بينيتا جراندي بنابولي أثبتت معاناته من إصابة قوية في فخذه الأيسر.

وأضاف نابولي "بدأ اللاعب الكاميروني بالفعل برنامجه التأهيلي".

وبذلك تلقى نابولي ضربة موجعة أخرى بعد إصابة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وربما يغيب أحد أفضل لاعبي منتخب الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

إذ تنطلق كأس أمم إفريقيا بعد 38 يوما في المغرب.

فرانك زامبو أنجويسا سيغيب بالفعل عن مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026 يوم الخميس.