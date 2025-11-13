الإصابة قد تبعد نجم الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا
الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 16:52
كتب : FilGoal
كشف نادي نابولي عن إصابة قوية تعرض لها نجمه الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا 2025.
وأفاد النادي عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها فرانك زامبو أنجويسا في مستشفى بينيتا جراندي بنابولي أثبتت معاناته من إصابة قوية في فخذه الأيسر.
وأضاف نابولي "بدأ اللاعب الكاميروني بالفعل برنامجه التأهيلي".
وبذلك تلقى نابولي ضربة موجعة أخرى بعد إصابة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.
وربما يغيب أحد أفضل لاعبي منتخب الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا بالمغرب.
إذ تنطلق كأس أمم إفريقيا بعد 38 يوما في المغرب.
فرانك زامبو أنجويسا سيغيب بالفعل عن مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026 يوم الخميس.
نرشح لكم
الملحق الإفريقي - الكونغو الديمقراطية تصعق الكاميرون وتتأهل إلى النهائي منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة انتهت في الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. صاعقة في النهاية الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة من كأس أمم إفريقيا في المغرب انتهت الملحق الإفريقي - نيجيريا (4)-(1) الجابون.. النسور الخضر للنهائي انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح