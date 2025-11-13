تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الرياضة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن وزير الشباب والرياضة استعرض خلال الاجتماع جهود وبرامج رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة، مشيراً إلى أنه في الفترة من عام 2018 حتى عام 2025 تم تنفيذ 532 برنامجاً ونشاطاً للتنشئة استفاد منها حوالي 24 مليون من النشء، و1150 برنامجاً ونشاطاً للشباب استفاد منهم 70 مليون شاب وفتاة، و928 برنامجاً ونشاطاً رياضياً استفاد منها 19 مليون من الشباب والرياضيين.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير استعرض المنهجية المتكاملة لتنمية النشء والشباب والتطوير الرياضي في مصر من خلال الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية، ومراكز الابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية، ومراكز الشباب.

وأضاف المتحدث أن الوزير تناول الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي، والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلاً عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل على دفع منظومة الشباب والرياضة في مصر قدماً بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث بلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34٪، وبلغ عائد الطرح الاستثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه في الفترة من 2018 حتى 2025، فيما بلغ عدد شركات الخدمات الرياضية القائمة 548 شركة.

كما تطرق الوزير إلى جهود تطوير مراكز الطب الرياضي القائمة والإنشاءات الشبابية والرياضية، موضحاً أنه تم في الفترة من 2018 حتى 2025 إقامة 1028 مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز التنمية الشبابية والمدن الشبابية والملاعب والأندية في المحافظات المختلفة.

وأشار المتحدث إلى تطورات المشروع القومي للمعسكرات بالمحافظات المختلفة، والذي يهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية النشء والشباب وتسهيل الأنشطة الرياضية للحفاظ على الصحة وبناء الإنسان، مستهدفة جميع الطبقات الاجتماعية والمدارس الأجنبية والدولية وأعضاء الأندية الرياضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية، بما في ذلك تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة وتنظيم عملها، وتعديل قانون الهيئات الشبابية، وتعديل قانون الرياضة وإصدار اللوائح المنظمة لحوكمة التنفيذ، وتشكيل اللجان اللازمة لضمان الحوكمة والشفافية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً لاستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية القارية والدولية، وإعداد وتأهيل الفرق واللاعبين المصريين، واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار المتحدث إلى أن السيد الوزير تناول الإجراءات المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 - 2032، والتي تهدف إلى رفع أداء الدولة في المؤشرات الدولية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ونشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب المصري في مختلف الألعاب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفق منهجية علمية، لضمان تحقيق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما سيسهم في تطوير وتنمية الشباب والنشء، والحفاظ على الصحة العامة للمصريين من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وجعلها أسلوب حياة وثقافة بين المواطنين.