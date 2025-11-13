تعرف على نظام الملحق الإفريقي.. وطريق التأهل لكأس العالم

تتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي من قارة إفريقيا، فكيف وصلوا لهذه النقطة، وماذا ينتظرهم.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي في مارس المقبل.

وتأهلت هذه المنتخبات إلى الملحق الإفريقي وهي أفضل من احتل مركز الوصافة في مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر الساعة 6:00 مساء

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: الأحد 16 نوفمبر الساعة 9:00 مساء

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ويصعد الفائز للمشاركة في الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات من مختلف القارات.

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.