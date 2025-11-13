تأشيرات إلكترونية مجانية لحضور كأس أمم إفريقيا بالمغرب

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 12:35

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن توفر تأشيرات إلكترونية مجانية للجماهير المُسافرة لحضور البطولة.

وأصبحت التأشيرات الإلكترونية لدخول المغرب، والمتاحة عبر تطبيق "يلا YALLA"، مجانية للمشجعين الذين سيحضرون المنافسة التي ستُقام خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وفقا لبيان كاف.

وتُعد بطاقة المشجع (Fan ID) شرطا أساسيا للدخول إلى جميع الملاعب والمناطق الرسمية المُخصصة للجماهير.

ويمكن للمشجعين التقدّم بطلب الحصول على بطاقة المشجع والتأشيرة الإلكترونية في مكان واحد عبر تطبيق "يلا YALLA"، مما يسهل عملية السفر والدخول إلى الملاعب.

طريقة تقديم الطلب:

1. حمّل تطبيق "يلا YALLA" من تطبيق Google Play أو App Store، أو قم بزيارة موقع www.yallamorocco.ma.

2. املأ استمارة بطاقة المشجع، وقدّم إن لزم الأمر طلب التأشيرة الإلكترونية.

3. بعد الموافقة، اشترِ تذاكر المباريات عبر tickets.cafonline.com.

وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى ضمان تجربة سلسة وآمنة للجماهير خلال هذا الحدث الكروي الأكبر في إفريقيا، والذي سيُقام في 9 ملاعب موزعة على 6 مدن.

وأكد كاف، بدعم من اللجنة المنظمة، التزامه بتقديم تجربة جماهيرية عالمية المستوى خلال الاحتفال الأكبر بكرة القدم الإفريقية.

كأس أمم إفريقيا المغرب
