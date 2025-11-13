الأعلى أجرا.. تليجراف: ساكا يقترب من تجديد عقده مع أرسنال

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

اقترب أرسنال من التوصل إلى اتفاق مع بوكايو ساكا جناح الفريق لتمديد تعاقده مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويمتد تعاقد ساكا الحالي مع أرسنال حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن أرسنال اقترب من تجديد تعاقد بوكايو ساكا حتى 2030.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أرسنال يرعمل على زيادة راتب اللاعب إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

video:1

ويسعى أرسنال للحفاظ على قوام الفريق وفرض حالة من الاستقرار الفني حفاظا على المستويات الرائعة التي يقدمها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

الجناح الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عاما يعد من العناصر الأساسية في أرسنال والمنتخب الإنجليزي.

وشارك ساكا هذا الموسم في 14 مباراة وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات.