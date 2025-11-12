مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حامد حمدان

كشف مصدر من نادي بتروجت حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.

وأشارت تقارير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع حامد حمدان بعد موافقة الدنماركي ييس توروب على ضمه.

وقال مصدر من بتروجت لـFilGoal.com : "لا توجد أي مفاوضات رسمية من الأهلي حتى الآن بشأن حامد حمدان".

حامد حمدان ارتبط كثيرا بالانتقال لصفوف الزمالك خلال الانتقلات الشتوية المقبلة.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت في وقت سابلق عبر إم بي سي مصر: "رغبة اللاعب الشخصية هى الأساس في اتخاذ قرارتنا بشأن العروض المقدمة لللاعبين بغض النظر عن هوية النادي الذي يريد اللاعب الانتقال لصفوفه، ولكن من أجل تحقيق هذه الرغبة هناك حقوق لنادي بتروجت وللجهاز الفني وللفريق".

وأضاف "لم يكن هناك تعنت أو إجبار أو رغبة في انتقال حامد حمدان لناد معين. هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال اللاعب للزمالك ولكن قد يحدث بعض التغييرات في آلية تنفيذه".

وأتم "الاتفاق تم بالفعل على انتقال حامد حمدان للزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في الوقت الحالي وقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا منذ عدة أسابيع لتفعيل الاتفاق السابق في بداية الموسم بشأن ضم حامد حمدان في الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون جنيه.

بعض الوكلاء تحدثوا مع إدارة بتروجت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي وبيراميدز دون مفاوضات رسمية من الناديين.

بتروجت رفض عرضا من أحد الأندية الليبية مقابل 600 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تمسكه بالانضمام لصفوف الفريق.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

