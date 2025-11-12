اتحاد الكونغو الديمقراطية يكشف حقيقة صرف مكافآت ضخمة للاعبيه قبل لقاء الكاميرون

نفى اتحاد الكونغو الديمقراطية صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبيه قبل خوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ونشرت بعض التقارير صرف مليون دولار للاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية من الاتحاد المحلي قبل الكاميرون.

وجاء بيان الاتحاد

"ينفي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) رسميًا الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، والتي تُفيد بأن كل لاعب في المنتخب الوطني قد حصل أو سيحصل على مليون دولار أمريكي كمكافأة.

يُعلم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الجمهور بأن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس رسمي من الحكومة أو الاتحاد.

يناشد الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الجماهير ووسائل الإعلام وعامة الجمهور تجنب نشر المعلومات الكاذبة، والرجوع فقط إلى البيانات الصحفية والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية، وخاصةً تلك الصادرة عن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم ووزارة الرياضة والترفيه.

يؤكد الاتحاد الكونغولي لكرة القدم التزامه بمواصلة العمل بشفافية تامة من أجل النهوض بكرة القدم الكونغولية ورفاهية لاعبي وفقًا للإجراءات المتبعة".

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2