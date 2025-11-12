بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا

تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره موريتانيا وديا، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد رادس، ضمن أجندة المباريات الدولية لشهر نوفمبر.

ويلتقي المنتخب التونسي وديا يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر أمام الأردن.

كما يواجه نسور قرطاج منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر في المباراة المقرر إقامتها في فرنسا ضمن آخر المباريات الودية لتونس.

ويضم المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، ومحمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، بالإضافة إلى علي معلول نجم الأهلي السابق، وفرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، بالإضافة فراس شواط مهاجم الإسماعيلي السابق.

سجل هدف المنتخب التونسي فراس شواط في الدقيقة 38 بعد ركنية نفذها معلول لتسقط أمام مهاجم نسور قرطاج الذي سجلها في الشباك.

فيما سجل هدف التعادل لموريتانيا اللاعب المامي تاتاه في الدقيقة 51.

وشارك محمد علي بن رمضان، وعلي معلول، وفرانس شواط بشكل أساسي في تشكيل المنتخب التونسي.

وحل سيف الدين الجزيري بديلا في الدقيقة 77 بدلا من فرانس شواط.

كما شارك الموريتاني معط ماجاسا لاعب زد أساسيا في تشكيل المرابطون حتى الدقيقة 76.