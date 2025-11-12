توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي

أكد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي تقع على عاتق لاعبيه، وذلك قبل مواجهة صربيا مساء الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الإنجليزي أول مباراة له على أرضه منذ أن صرح توخيل بأنه شعر بـ"خيبة أمل" من دعم الجماهير خلال الفوز الودي بثلاثية نظيفة أمام ويلز، رغم أن المنتخب كان قد حسم تأهله بالفعل إلى المونديال.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر تدريبات توتنام: "الأمر دائمًا يعود إلينا. أعتقد أننا فعلنا ذلك في المباراة الماضية وسنحاول تكراره غدًا. علينا أن نكون من يُشعل الأجواء بالحماس والضغط العالي".

وتحدث المدرب الألماني عن صعوبة المباراة رغم الفوز الكبير الذي حققه منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 5-0 في بلغراد خلال سبتمبر الماضي، موضحًا: "سنواجه فريقًا صربيًا وطنيًا للغاية مع مدرب جديد، لا يجب أن نخدع أنفسنا بتكرار نتيجة سهلة. سنذكّر اللاعبين بالجهد الكبير الذي بذلناه لتحقيق هذا الانتصار، وسيتعين علينا القيام بنفس العمل من جديد".

وأضاف: "بالنسبة لهم، هذه المباراة بمثابة نهائي، وسنشاهد أفضل نسخة من المنتخب الصربي، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. نأمل أن يتفاعل الجمهور معنا عندما نقدم أداءً قويًا".

وعن أسلوب اللعب المتوقع، أوضح توخيل أن الضغط العالي سيكون مفتاح تحريك الأجواء في المدرجات: "إذا لعبت صربيا كما نتوقع بشكل دفاعي، فسيكون من الصعب تسريع الإيقاع بالكرة، لذا أفضل لحظة لزيادة الوتيرة تكون بدونها، من خلال الضغط العالي منذ الدقيقة الأولى حتى تنتقل الشرارة إلى الجماهير، ونأمل أن نخلق أجواء رائعة".

وأكد توخيل أنه لن يجري أي تجارب تكتيكية في اللقاء رغم ضمان التأهل: "هل شعرت أننا كنا نجرب كثيرًا في المباريات الماضية؟ لا، نحن نأخذ هذه المباريات بجدية. إنها تصفيات كأس العالم ومباراة على أرضنا، نحن هنا للفوز والبناء على ما أنجزناه والاستمرار في التطور".