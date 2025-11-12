توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 17:32

كتب : ذكاء اصطناعي

توماس توخيل المدير الفني لبايرن

أكد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي تقع على عاتق لاعبيه، وذلك قبل مواجهة صربيا مساء الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الإنجليزي أول مباراة له على أرضه منذ أن صرح توخيل بأنه شعر بـ"خيبة أمل" من دعم الجماهير خلال الفوز الودي بثلاثية نظيفة أمام ويلز، رغم أن المنتخب كان قد حسم تأهله بالفعل إلى المونديال.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر تدريبات توتنام: "الأمر دائمًا يعود إلينا. أعتقد أننا فعلنا ذلك في المباراة الماضية وسنحاول تكراره غدًا. علينا أن نكون من يُشعل الأجواء بالحماس والضغط العالي".

أخبار متعلقة:
الرياضية: كينجسلي كومان ليس جاهزا بنسبة 100% دي يونج: دوري أبطال أوروبا هو ما ينقصني مع برشلونة موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال

وتحدث المدرب الألماني عن صعوبة المباراة رغم الفوز الكبير الذي حققه منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 5-0 في بلغراد خلال سبتمبر الماضي، موضحًا: "سنواجه فريقًا صربيًا وطنيًا للغاية مع مدرب جديد، لا يجب أن نخدع أنفسنا بتكرار نتيجة سهلة. سنذكّر اللاعبين بالجهد الكبير الذي بذلناه لتحقيق هذا الانتصار، وسيتعين علينا القيام بنفس العمل من جديد".

وأضاف: "بالنسبة لهم، هذه المباراة بمثابة نهائي، وسنشاهد أفضل نسخة من المنتخب الصربي، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. نأمل أن يتفاعل الجمهور معنا عندما نقدم أداءً قويًا".

وعن أسلوب اللعب المتوقع، أوضح توخيل أن الضغط العالي سيكون مفتاح تحريك الأجواء في المدرجات: "إذا لعبت صربيا كما نتوقع بشكل دفاعي، فسيكون من الصعب تسريع الإيقاع بالكرة، لذا أفضل لحظة لزيادة الوتيرة تكون بدونها، من خلال الضغط العالي منذ الدقيقة الأولى حتى تنتقل الشرارة إلى الجماهير، ونأمل أن نخلق أجواء رائعة".

وأكد توخيل أنه لن يجري أي تجارب تكتيكية في اللقاء رغم ضمان التأهل: "هل شعرت أننا كنا نجرب كثيرًا في المباريات الماضية؟ لا، نحن نأخذ هذه المباريات بجدية. إنها تصفيات كأس العالم ومباراة على أرضنا، نحن هنا للفوز والبناء على ما أنجزناه والاستمرار في التطور".

إنجلترا توماس توخيل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس
أخر الأخبار
Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية 58 ثاتيه | Gamers
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو 4 دقيقة | أمريكا
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين 36 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش ساعة | الدوري المصري
بسبب منشور مُعادي للمثلية.. فيتور روكي ينتظر عقوبة إيقاف طويلة في الدوري البرازيلي ساعة | أمريكا
توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: كينجسلي كومان ليس جاهزا بنسبة 100% 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517105/توخيل-يحم-ل-لاعبي-إنجلترا-مسؤولية-إشعال-أجواء-ملعب-ويمبلي