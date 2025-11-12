ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

هدف ماتيوس نونيز مع ولفرهامبتون أمام تشيلسي

أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الأربعاء تعيين روب إدواردز كمدير فني للفريق.

واتفق ولفرهامبتون مع مدرب ميدلسبره على تدريبه، وتم الاتفاق على تعويض مالي لنادي ميدلسبره.

ووقع إدواردز على عقد يربطه بالذئاب لمدة 3 سنوات ونصف.

قال جيف شي الرئيس التنفيذي للنادي: "أعرف روب جيدًا، وقد شهدتُ تطوره في مختلف المناصب".

وأضاف "إنه شخصٌ رائع، يعرف النادي جيدًا، ويعرف المدينة والجماهير، وهو موهبة تدريبية رائعة للغاية".

Image

ويخطط نادي ولفرهامبتون لدعم المدرب البالغ من العمر 42 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين جدد، وفقا لتقارير إنجليزية.

A middle-aged man with short brown hair and a focused expression stands on a green field, wearing a grey hoodie under a black jacket. He appears to be a football coach, with stadium seating blurred in the background.

يذكر أن روب إدواردز لعب بقميص الذئاب من قبل، خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

قبل أيام، أعلن نادي ولفرهامبتون إقالة مدربه فيتور بيريرا من منصبه.

وأقيل فيتور بيريرا بعد فشله في الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نود أن نشكر فيتور وجهازه الفني على جهودهم الدؤوبة خلال فترة وجودهم في مولينيو".

وأضاف "سيقود جيمس كولينز مدرب فريق تحت 21 عامًا وريتشارد ووكر مدرب فريق تحت 18 عامًا التدريبات بينما تقوم إدارة النادي بإنهاء تعيين مدرب جديد للفريق الأول".

يذكر أن بيريرا فقد أفضل لاعبيه في الصيف، مثل ريان آيت نوري وماتيوس كونيا.

ونجح المدرب البرتغالي في إنقاذ ولفرهامبتون في الهبوط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

بعدما رحل من فريق الشباب السعودي في وسط الموسم.

لكنه يتذيل الدوري الإنجليزي حاليا برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و8 خسائر.

بشكل عام، قاد بيريرا الذئاب في 32 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 17.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

