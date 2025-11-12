خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حمزة عبد الكريم

قيد الأهلي 6 لاعبين من فريق الشباب في النادي ضمن قائمة الفريق الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن يس توروب المدير الفني للأهلي، قرر قيد 6 لاعبين من الشباب في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم - أحمد عابدين - عمر سيد معوض - محمد رأفت - محمد هيثم

وبذلك يتبقى 7 أماكن شاغرة في قائمة الأهلي الإفريقية، وسيكملها النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بداية من يناير 2026.

وسيتم قيد الحارس حمزة علاء في قائمة الفريق الإفريقية، وذلك بعد عودته من جديد للأهلي، وبهذا سيتبقى 6 أماكن متبقية لصفقات يناير.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في دور المجموعات.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة شبيبة القبائل في مصر، بينما يلعب بيراميدز مباراته الأولى ضد ريفرز النيجيري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026

