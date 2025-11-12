خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك

علم FilGoal.com تفاصيل الشكوى التي تقدم بها وطالب خلالها بالتحقيق في سباب جماهير الزمالك ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وأعلن النادي الأهلي مخاطبته لاتحاد الكرة من أجل التحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد لاعبه أحمد سيد "زيزو".

(طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي قدم لاتحاد الكرة 25 مقطع فيديو يوثقون تعرض أحمد سيد "زيزو" وأسرته للسباب من جماهير الزمالك.

الأهلي ينتظر قرارات اتحاد الكرة وفي حال عدم اتخاذ قرارات رادعة سيتخذ مجلس إدارته إجراءات أخرى.

وكان الأهلي كتب عبر موقعه الرسمي: "قدم النادي الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبنا أحمد سيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات الشقيقة".

وأضاف "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظا خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية".

وواصل "جاء أيضا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها. وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف".

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي بهدفين دون رد ليتوج باللقب.

وكان الزمالك أعلن عن تقديمه شكوى ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس النادي الأبيض أثناء مراسم التتويج وتسليم ميداليات السوبر.