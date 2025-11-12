الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد زيزو

أعلن النادي الأهلي مخاطبته لاتحاد الكرة من أجل التحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد لاعبه أحمد سيد "زيزو".

وأوضح الأهلي الآتي: "أرسل النادي الاهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعبنا أحمد السيد «زيزو» وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات الشقيقة".

وأضاف "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظًا خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".

وواصل "وكل قيادات المنظومة الكروية. وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها. وأن النادي الأهلي ـ وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه ـ يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف".

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي بهدفين دون رد ليتوج باللقب.

وكان الزمالك أعلن عن تقديمه شكوى ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس النادي الأبيض أثناء مراسم التتويج وتسليم ميداليات السوبر.