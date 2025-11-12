مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو

كشف مصدر من نادي الزمالك عن التقدم بشكوى جديدة ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

وكان الزمالك قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية ضد زيزو بسبب تصرفه وعدم مصافحته لهشام نصر نائب رئيس الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ : "تقدمنا شكوى جديدة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لأنه تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج في نهائي كأس السوبر، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية"

وأضاف"الخطاب المرسل إلى أبو ريدة لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، بل يتماشى مع مساعي النادي في الحصول على حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه غير الرياضي مع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس البعثة في الإمارات".

وشدد "الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة لم يشر إلى بنود لائحة الانضباط، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه، خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة".

وأتم "الزمالك لم يتطرق في الخطاب المرسل إلى أبو ريدة للموقف الذي حدث مع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بعد إعلانه دعمه وتأييده للاعب، على عكس حديثه مع هشام نصر على منصة التتويج، خاصة وأن له موقفا سابقا يبرهن على تعوده على هذه التصرفات الغريبة".

ماذا حدث؟

فتح هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك النار على أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، بسبب عدم مصافحة اللاعب له أثناء مراسم تسليم ميداليات السوبر المصري في الإمارات.

وقال هشام نصر عبر قناة المحور: "عتابي ولومي على صديقي خالد مرتجي، بعد ما زيزو مشي قولتله ده لاعب معندوش أدب وهو قالي عندك حق، وتاني يوم ينزل صورتين ليه مع زيزو في نفس الموقف، إيه يا خالد اللي انت بتعمله ده احنا أكبر من كده بكتير".

وأضاف "لماذا تجذبونا لهذه المنطقة بدلا من أن توجه له اللوم، خالد مرتجي حدث معه نفس الموقف العام الماضي من مريم مصطفى لاعبة الطائرة وبعدها "قوم الدنيا مقعدهاش"، هل أن لا تتعظ من الدروس ولماذا لم تسحبه من يده وتجعله يصافحني".

وأردف "ماذا تقصد يا مرتجي عندنا تنشر صورتك مع زيزو، أشعر بالضيق وكلما نقول الروح الرياضية يتضح أن هذا الأمر غير مهم".

وأشار "في حالة عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة هل لدى اتحاد كرة القدم لائحة تعاقب هذه الأفعال الصغيرة التي يفعلها الصغار أم لا؟".

وأكمل "اتحاد كرة اليد به لوائح صارمة لدرجة إذا خلع اللاعب الميدالية أمام المنصة يعاقب اللاعب وناديه، ولكن هل يوجد عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات الصغيرة في كرة القدم؟".

وتعجب قائلا: "المفترض أن يعاقب اللاعب بشكل تلقائي دون أن يتقدم الزمالك بشكوى، وإذا لم تكن هناك لوائح المباراة المقبلة لن نصافح لاعبي الفريق المنافس".

واستمر في تصريحاته "للأسف أشعر بالحزن على ردود الفعل التي أراها، ماذا كان سيحدث إذا كانت الواقعة بالعكس وأنا لم أصافح اللاعب؟".

وأكد "لم أرفض مصافحة زيزو، صافحت كل الأشخاص قبله وبعده بشكل طبيعي".

وشدد "خلاص العين بالعين، هتكون كويس معايا هكون كويس معاك، هيكون في احترام منك للبروتوكول هيكون في مني احترام".

ورد على أخبار هشام نصر قال إن زيزو يرغب في 80 مليون هو ووالده قائلا: "الجمهور يعرف جيدا أين الحقيقة وكشف الفيلم وما حدث وزيزو يعرف رأيي منذ أول جلسة عقدتها معه".

وزاد "زيزو لاعب كبير ومحترم ولكن أسلوب التعامل معنا كان غير صادق فيه والجميع على علم بذلك، بالإضافة إلى أن الأمر انتهى الآن".

واستطرد "لن نتقدم بشكوى ضد زيزو، أنا من الأساس لا أريد مصافحته، ولكن إذا لم يتم معاقبته بسبب مخالفة البروتوكول فسوف نتصرف كما يحلو لنا".

وأتم تصريحاته "يجب أن يخاطب اتحاد الكرة النادي الأهلي ويخطره بعقوبة زيزو مباشرة دون تدخل من الزمالك".

فيما كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عما حدث في واقعة عدم مصافحة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لهشام نصر نائب رئيس الزمالك.

وقال مرتجي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم أرَ أن هشام نصر حاول مصافحة زيزو والأخير رفض كما يتم تداول الواقعة".

وأضاف "لذلك عندما تحدث معي نائب الزمالك عن الموضوع لم أعلق بكلمة كما هو واضح من الفيديو والصور التي توثق الواقعة"

وأكمل "أنا أدعم لاعب الأهلي الذي تعرض لإهانات مؤسفة لشخصه هو وأفراد عائلته طوال المباراة وهذا ما توقعته".

واختتم "لذلك قبل المباراة وأثناء صعوده لحافلة الفريق وكما هو معتاد أن يدعم رئيس البعثة لاعبيه، قلت لزيزو إنه سيكون نجم المباراة الأول كنوع من الدعم له وهو ما حدث بالفعل وحصل على جائزة رجل المباراة".

وأعلن الزمالك تقدمه بشكوى رسمية للجنة الانضباط ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

فيما طالب الأهلي بالتحقيق في تجاوزات جماهير الزمالك بعد الهجوم على لاعبه. (طالع التفاصيل).