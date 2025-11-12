منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن سيبستيان توناكتي جناح سيلتك لن يُشارك في المعسكر الحالي لمنتخب تونس.

ويستعد المنتخب التونسي لملاقاة موريتانيا والأردن والبرازيل وديا خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم أن اللاعب سيغيب لأسباب صحية.

ولن ينضم أي لاعب آخر لمعسكر نسور قرطاج بدلا منه.

المنتخب التونسي سيلاقي منتخب موريتانيا بملعب حمادي العقربي برادس يوم الأربعاء.

ثم يواجه الأردن يوم الجمعة على الملعب نفسه.

قبل أن يلاقي البرازيل في فرنسا الثلاثاء المقبل.

وتندرج هذه المباريات الودية في إطار الاستعدادات لكأس العرب بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 وكأس أمم إفريقيا بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

تونس البرازيل الأردن سيبستيان توناكتي
