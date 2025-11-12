نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح

نجا رحيم سترلينج لاعب تشيلسي وأسرتة من عملية سطو مسلح على منزله.

وعاد سترلينج إلى تشيلسي بداية الموسم الجاري بعد نهاية إعارته لأرسنال.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن الحادث وقع في منزل سترلينج في بيركشير وأطفاله بالداخل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإنجليزية: "سترلينج كان ضحية محاولة سطو مسلح على منزله مطلع هذا الأسبوع، يمكننا أن نؤكد أنه وأطفاله كانوا داخل المنزل وقتها".

وأردف "لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أن اللاعب وأسرته بخير".

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض لها منزل سترلينج لسطو مسلح، بعدما حدث لأول مرة في عام 2022 خلال مشاركته بكأس العالم مع منتخب إنجلترا.

ولم يشارك سترلينج مع تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

