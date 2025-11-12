نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج

نجا رحيم سترلينج لاعب تشيلسي وأسرتة من عملية سطو مسلح على منزله.

وعاد سترلينج إلى تشيلسي بداية الموسم الجاري بعد نهاية إعارته لأرسنال.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن الحادث وقع في منزل سترلينج في بيركشير وأطفاله بالداخل.

أخبار متعلقة:
إلى الغريم التقليدي في لندن.. سترلينج من تشيلسي إلى أرسنال أثلتيك: أرسنال يخلص سترلينج من سجن ماريسكا انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو ماريسكا: استبعاد سترلينج وديساسي؟ الحياة صعبة

وقال المتحدث باسم الشرطة الإنجليزية: "سترلينج كان ضحية محاولة سطو مسلح على منزله مطلع هذا الأسبوع، يمكننا أن نؤكد أنه وأطفاله كانوا داخل المنزل وقتها".

وأردف "لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أن اللاعب وأسرته بخير".

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض لها منزل سترلينج لسطو مسلح، بعدما حدث لأول مرة في عام 2022 خلال مشاركته بكأس العالم مع منتخب إنجلترا.

ولم يشارك سترلينج مع تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

تشيلسي رحيم سترلينج
نرشح لكم
ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند
أخر الأخبار
موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: زلاتان يدعم فكرة تعاقد ميلان مع ليفاندوفسكي 16 دقيقة | الدوري الإسباني
ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك 42 دقيقة | الكرة المصرية
مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير 47 دقيقة | منتخب مصر
في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا 54 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517089/نجاة-سترلينج-وأسرته-من-عملية-سطو-مسلح