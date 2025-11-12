رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة

تحدث رييس جيمس قائد تشيلسي عن التحديات التي ستواجه منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية قد تجعل مهمة التتويج باللقب صعبة للغاية على “الأسود الثلاثة”.

إنجلترا، التي حسمت تأهلها بالفعل إلى المونديال تحت قيادة توماس توخيل، تُعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لكن جيمس يرى أن الطقس سيكون أحد أكبر العقبات أمام الفريق.

وقال ظهير تشيلسي الدولي: "اللعب في تلك الحرارة أمر صعب جدًا، خصوصًا بالنسبة لنا في إنجلترا، نحن لا نعتاد مثل هذه الأجواء. تشعر بالحرارة فور خروجك من الفندق، الظروف صعبة جدًا للعب، والملاعب هناك لم تكن في أفضل حال أيضًا، وهذا جعل الأمور أكثر تعقيدًا".

وأضاف: "لقد كانت رسالة واضحة لنا أن الظروف ستكون صعبة في منتصف الصيف بأمريكا، والجميع على دراية بذلك. نحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن، وإقامة المباريات في أوقات متأخرة عندما تقل الحرارة والرطوبة سيساعدنا كثيرًا، بالتأكيد سيساعد".

تشيلسي اضطر العام الماضي إلى تقليص حصة تدريبية في فيلادلفيا بعدما وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 37 درجة مئوية، وهو ما جعل جيمس يدرك صعوبة الأجواء المنتظرة في البطولة.

وكانت إنجلترا قد خرجت من ربع نهائي كأس العالم 2022 على يد فرنسا بعد إهدار هاري كين لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، بينما فشل المدرب السابق جاريث ساوثجيت في كسر حاجز الإخفاق رغم الوصول إلى نهائيين متتاليين في بطولتي أوروبا.

أما توماس توخيل، المدرب الحالي للمنتخب، فيُنظر إليه كمدرب يجيد التعامل مع المباريات الإقصائية، بعدما قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب مانشستر سيتي.

وفي ظل امتلاك إنجلترا لتشكيلة مليئة بالنجوم، يتوقع أن يقود هاري كين الهجوم، بينما يحرس جوردان بيكفورد المرمى، مع تواجد ديكلان رايس وجود بيلينجهام في وسط الملعب، ومارك جويهي في قلب الدفاع بعد تألقه اللافت في السنوات الأخيرة.

