سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي

يبدو أن مانشستر يونايتد قد يواجه عرضًا جديدًا لرحيل مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي، بعدما أبدى نادي إيفرتون اهتمامه بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب شبكة Sky Sports News.

زيركزي يعيش فترة صعبة في أولد ترافورد بعد ابتعاده عن المشاركة هذا الموسم، إذ لم يخض سوى 82 دقيقة في الدوري الإنجليزي مقسمة على أربع مباريات، فيما جلس على مقاعد البدلاء في سبع مناسبات أخرى دون أن يشارك.

المهاجم الهولندي انضم إلى يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، وسجل سبعة أهداف في 49 مباراة الموسم الماضي، لكن المدرب روبن أموريم فضل الاحتفاظ به رغم العروض التي تلقاها اللاعب حينها.

ورغم اهتمام روما بإعادته إلى إيطاليا في يناير، فإن زيركزي يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي، وهو ما فتح الباب أمام إيفرتون، الساعي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد معاناة ثيرنو باري وبيتو أمام المرمى هذا الموسم، إذ لم يسجل الأول أي هدف في 13 مباراة، بينما أحرز الثاني هدفين فقط.

إدارة إيفرتون تبحث عن مهاجم بملامح مختلفة، يمتاز بالقدرة على ربط الخطوط أكثر من السرعة، وهو ما يجعل زيركزي خيارًا مثاليًا بفضل مهارته الفنية وقدرته على اللعب الجماعي.

وفي المقابل، قد يواجه مانشستر يونايتد معضلة في السماح له بالرحيل، خصوصًا مع محدودية الخيارات الهجومية في الفريق، رغم أن إصابة بنجامين سيسكو الأخيرة لم تكن خطيرة كما كان متوقعًا.

ويحتاج زيركزي للمشاركة بانتظام إذا أراد الحفاظ على فرصه في دخول قائمة منتخب هولندا لكأس العالم 2026، لكن يونايتد قد يتردد في السماح له بالخروج على سبيل الإعارة خشية نقص العمق الهجومي في النصف الثاني من الموسم.

