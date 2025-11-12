سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 13:33

كتب : ذكاء اصطناعي

جوشوا زيركزي

يبدو أن مانشستر يونايتد قد يواجه عرضًا جديدًا لرحيل مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي، بعدما أبدى نادي إيفرتون اهتمامه بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب شبكة Sky Sports News.

زيركزي يعيش فترة صعبة في أولد ترافورد بعد ابتعاده عن المشاركة هذا الموسم، إذ لم يخض سوى 82 دقيقة في الدوري الإنجليزي مقسمة على أربع مباريات، فيما جلس على مقاعد البدلاء في سبع مناسبات أخرى دون أن يشارك.

المهاجم الهولندي انضم إلى يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، وسجل سبعة أهداف في 49 مباراة الموسم الماضي، لكن المدرب روبن أموريم فضل الاحتفاظ به رغم العروض التي تلقاها اللاعب حينها.

أخبار متعلقة:
دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع استبعاد لوكا زيدان من معسكر الجزائر بسبب الإصابة ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين

ورغم اهتمام روما بإعادته إلى إيطاليا في يناير، فإن زيركزي يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي، وهو ما فتح الباب أمام إيفرتون، الساعي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد معاناة ثيرنو باري وبيتو أمام المرمى هذا الموسم، إذ لم يسجل الأول أي هدف في 13 مباراة، بينما أحرز الثاني هدفين فقط.

إدارة إيفرتون تبحث عن مهاجم بملامح مختلفة، يمتاز بالقدرة على ربط الخطوط أكثر من السرعة، وهو ما يجعل زيركزي خيارًا مثاليًا بفضل مهارته الفنية وقدرته على اللعب الجماعي.

وفي المقابل، قد يواجه مانشستر يونايتد معضلة في السماح له بالرحيل، خصوصًا مع محدودية الخيارات الهجومية في الفريق، رغم أن إصابة بنجامين سيسكو الأخيرة لم تكن خطيرة كما كان متوقعًا.

ويحتاج زيركزي للمشاركة بانتظام إذا أراد الحفاظ على فرصه في دخول قائمة منتخب هولندا لكأس العالم 2026، لكن يونايتد قد يتردد في السماح له بالخروج على سبيل الإعارة خشية نقص العمق الهجومي في النصف الثاني من الموسم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي زيركزي
نرشح لكم
ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد نجاة سترلينج وأسرته من عملية سطو مسلح رييس جيمس: حرارة أمريكا تجعل الفوز بكأس العالم في غاية الصعوبة دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند
أخر الأخبار
موندو: رابطة الدوري الإسباني تدين هتافات جمهور سيلتا فيجو المسيئة ضد لامين يامال 7 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: زلاتان يدعم فكرة تعاقد ميلان مع ليفاندوفسكي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير 45 دقيقة | منتخب مصر
في غياب الثلاثي الدولي.. بتروجت يواجه النجوم والجونة وديا 52 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517084/سكاي-إيفرتون-يدخل-سباق-التعاقد-مع-زيركزي