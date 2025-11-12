دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

يرى الهولندي فرينكي دي يونج أنه يحتاج لخوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي ليثبت أنه لاعب رائع.

ويلعب دي يونج في صفوف برشلونة منذ صيف 2019 قادما من أياكس.

وقال فرينكي دي يونج عبر "ESPN": "الانتقال للدوري الإنجليزي؟ لا أعتقد ذلك. تلقيت عروضا، لكنني سعيد في برشلونة".

وأضاف "الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري حاليا، مثلما كان الدوري الإسباني قبل 10 سنوات، لكن هذا لا يعني أن عليك اللعب هناك لتظهر أنك لاعب رائع".

وارتبط دي يونج كثيرا بالانتقال للدوري الإنجليزي وتحديدا مانشستر يونايتد لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويمتد تعاقد لاعب الوسط الهولندي مع برشلونة حتى صيف 2026.

دي يونج لعب 273 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات.

وساهم الهولندي في حصول برشلونة على لقبين للدوري الإسباني ومثلهما لكاس الملك وكأس السوبر.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإنجليزي
