الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي

سيغيب فرانك زامبو أنجويسا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعبا منتخب الكاميرون عن مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026 يوم الخميس.

ويعاني نجم نابولي من شد في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يعاني مهاجم نيويورك ريد بولز من التواء في الركبة.

في الوقت نفسه، تحوم الشكوك حول مشاركة أندريه أونانا حارس طرابزون سبور في المباراة بسبب إصابة في الكاحل.

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: الأحد 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.