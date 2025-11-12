الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

أندري أونانا - الكاميرون

سيغيب فرانك زامبو أنجويسا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعبا منتخب الكاميرون عن مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026 يوم الخميس.

ويعاني نجم نابولي من شد في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يعاني مهاجم نيويورك ريد بولز من التواء في الركبة.

أخبار متعلقة:
لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يفقد سالم الدوسري ويستعيد الشهري

في الوقت نفسه، تحوم الشكوك حول مشاركة أندريه أونانا حارس طرابزون سبور في المباراة بسبب إصابة في الكاحل.

Image

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: الأحد 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.

الكاميرون أندريه أونانا فرانك زامبو أنجويسا إريك ماكسيم تشوبو موتينج
نرشح لكم
اتحاد الكونغو الديمقراطية يكشف حقيقة صرف مكافآت ضخمة للاعبيه قبل لقاء الكاميرون بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا تروست إيكونج يعلن انتهاء أزمة منتخب نيجيريا قبل ملحق كأس العالم 2026 خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية منتخب تونس يستبعد جناح سيلتك قبل مواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم 7 ساعة | منتخب مصر
ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري 7 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا 7 ساعة | كرة يد
بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان 8 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 8 ساعة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 9 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517078/الإصابات-تضرب-الكاميرون-قبل-ساعات-من-الملحق-الإفريقي