بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

اختير جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقاد دوكو فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة.

وأعلن حساب الدوري الإنجليزي اختيار دوكو كأفضل لاعب في الجولة 11 بتصويت الجماهير.

أخبار متعلقة:
مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات

وسجل جيرمي دوكو هدفا رائعا في شباك ليفربول عند الدقيقة 63 من المباراة.

وكان إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس سجلا الهدفين الأول والثاني عند الدقيقتين 29 و45+3.

الفوز منح مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة وارتقى به للمركز الثاني برصيد 22 نقطة خلف أرسنال المتصدر.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

مانشستر سيتي ليفربول جيرمي دوكو
نرشح لكم
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل أرتيتا يترقب عودة ثنائي هجوم أرسنال قبل دربي توتنام اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو
أخر الأخبار
وكيله يوضح حقيقة طلب لوبوتكا الرحيل من نابولي بسبب كونتي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 47 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة ساعة | الكرة المصرية
البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية ساعة | الوطن العربي
يوفنتوس: توصلنا لاتفاق مع فلاهوفيتش لتجديد عقده ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر ساعة | الكرة المصرية
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517052/بعد-تألقه-أمام-ليفربول-دوكو-لاعب-الجولة-في-الدوري-الإنجليزي