بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

اختير جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقاد دوكو فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة.

وأعلن حساب الدوري الإنجليزي اختيار دوكو كأفضل لاعب في الجولة 11 بتصويت الجماهير.

وسجل جيرمي دوكو هدفا رائعا في شباك ليفربول عند الدقيقة 63 من المباراة.

Owning the left wing ⚡️ You voted @ManCity's Jeremy Doku Player of the Matchweek after his electric display against Liverpool 🩵 pic.twitter.com/1R3IcVMf0W — Premier League (@premierleague) November 11, 2025

وكان إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس سجلا الهدفين الأول والثاني عند الدقيقتين 29 و45+3.

الفوز منح مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة وارتقى به للمركز الثاني برصيد 22 نقطة خلف أرسنال المتصدر.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.