بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 19:10
كتب : FilGoal
اختير جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
وقاد دوكو فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة.
وأعلن حساب الدوري الإنجليزي اختيار دوكو كأفضل لاعب في الجولة 11 بتصويت الجماهير.
وسجل جيرمي دوكو هدفا رائعا في شباك ليفربول عند الدقيقة 63 من المباراة.
Owning the left wing ⚡️
You voted @ManCity's Jeremy Doku Player of the Matchweek after his electric display against Liverpool pic.twitter.com/1R3IcVMf0W— Premier League (@premierleague) November 11, 2025
وكان إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس سجلا الهدفين الأول والثاني عند الدقيقتين 29 و45+3.
الفوز منح مانشستر سيتي 3 نقاط ثمينة وارتقى به للمركز الثاني برصيد 22 نقطة خلف أرسنال المتصدر.
ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.