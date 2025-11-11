فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين

حقق منتخب أوغندا تحت 17 عاما فوزا تاريخيا على فرنسا ضمن منافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

وفاز منتخب أوغندا على فرنسا بهدف دون رد ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 11.

وسجل جيمس بوجوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب أوغندا في شباك فرنسا عند الدقيقة 18.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب تشيلي على نظيره الكندي 2-1.

وتساوت جميع المنتخبات الأربعة في المجموعة الـ11 في النقاط برصيد أربع نقاط لكل منها، لكن فرنسا حلت في الصدارة بفارق الأهداف تليها كندا ثم أوغندا ثم تشيلي.

وتأهلت فرنسا وكند وأوغندا إلى الدور الـ32 من المجموعة الـ11.

ويتأهل إلى دور الـ32 بمونديال الناشئين أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الـ12.

كما تتأهل أفضل 8 منتخبات حصدت المركز الثالث في المجموعات.

وكان منتخب مصر للناشئين قد ضمن التأهل لدور الـ32 بعدما حل ثالثا خلف إنجلترا وفنزويلا.