فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

منتخب أوغندا تحت 17 عام

حقق منتخب أوغندا تحت 17 عاما فوزا تاريخيا على فرنسا ضمن منافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

وفاز منتخب أوغندا على فرنسا بهدف دون رد ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 11.

وسجل جيمس بوجوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب أوغندا في شباك فرنسا عند الدقيقة 18.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين.. إصابة أدهم فريد لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب تشيلي على نظيره الكندي 2-1.

وتساوت جميع المنتخبات الأربعة في المجموعة الـ11 في النقاط برصيد أربع نقاط لكل منها، لكن فرنسا حلت في الصدارة بفارق الأهداف تليها كندا ثم أوغندا ثم تشيلي.

وتأهلت فرنسا وكند وأوغندا إلى الدور الـ32 من المجموعة الـ11.

ويتأهل إلى دور الـ32 بمونديال الناشئين أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الـ12.

كما تتأهل أفضل 8 منتخبات حصدت المركز الثالث في المجموعات.

وكان منتخب مصر للناشئين قد ضمن التأهل لدور الـ32 بعدما حل ثالثا خلف إنجلترا وفنزويلا.

كأس العالم للناشئين منتخب أوغندا
نرشح لكم
الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين لاعبو نيجيريا يضعون 3 شروط لخوض مباراة الجابون في ملحق تصفيات كأس العالم خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
أخر الأخبار
دي يونج: لا أحتاج إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لأثبت أني لاعب رائع 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد لوكا زيدان من معسكر الجزائر بسبب الإصابة 18 دقيقة | الوطن العربي
ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين 33 دقيقة | آسيا
ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة 47 دقيقة | الوطن العربي
الإصابات تضرب الكاميرون قبل ساعات من الملحق الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام ساعة | الوطن العربي
قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين ساعة | منتخب مصر
لابورتا: لست نادما على رحيل ميسي.. وهذه إمكانية عودته لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517049/فوز-تاريخي-أوغندا-تفوز-على-فرنسا-وتتأهل-لدور-الـ32-في-كأس-العالم-للناشئين