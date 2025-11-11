رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلبي أرسنال وكريستال بالاس قبل مواجهتهما المرتقبة في ربع نهائي كأس الرابطة.\

ويلعب أرسنال ضد كريستال بالاس يوم 23 ديسمبر المقبل ضمن ربع نهائي المسابقة.

وأعلنت الرابطة اليوم الثلاثاء تغيير موعد مباراتي إيفرتون ضد أرسنال، وليدز يونايتد ضد كريستال بالاس، من 21 إلى 20 ديسمبر، مما يمنح الفريقين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهتهما في كأس الرابطة.

وقالت الرابطة في بيان: "رعاية اللاعبين تمثل أولوية لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك وافقنا على طلبي آرسنال وكريستال بالاس بتغيير موعد مباراتيهما. يأتي هذا بعد جدولة مباريات من بطولات أخرى بين مباريات الدوري دون منح اللاعبين وقتا كافيا للتعافي".

وأضافت "وهذا أيضا دليل إضافي على تأثير توسع بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على جدول المباريات المحلية. وتود الرابطة أن تتوجه بالشكر إلى ناديي ليدز يونايتد وإيفرتون على تعاونهما في تسهيل هذه التغييرات".

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتا على إعادة ترتيب جدول المباريات لتجنب خوض المتصدر أرسنال وكريستال بالاس مباراتين في غضون 3 أيام، بما في ذلك مواجهتهما في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

فيما يتواجد كريتسال بالاس في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.