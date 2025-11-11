آيت نوري: التتويج بأمم إفريقيا أفضل من اللعب في كأس العالم

يرى ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي أن التتويج بكأس إفريقيا رفقة منتخب الجزائر أفضل من المشاركة في كأس العالم.

ويستعد نوري للمشاركة رفقة منتخب الجزائر في النسخة المقبلة لكاس إفريقيا في المغرب.

وقال ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي عبر منصة "footkorner" الجزائرية:"التتويج بلقب كأس أم إفريقيا مع منتخب الجزائر أفضل من اللعب في كأس العالم".

نوري ساهم أيضا في تأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026.

وعن لاعبه المفضل والمقارنة بين الثنائي لبونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أوضح "ميسي لاعب رائع لكن كريستانو رونالدو لاعبي المفضل".

ويلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.