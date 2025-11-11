منتخب الجزائر يفقد توجاي أمام زيمبابوي والسعودية

سيغيب الجزائري محمد أمين توجاي مدافع الترجي عن معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وكان اسم توجاي ضمن القائمة التي أعلنها فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر والتي تستعد لخوض مبارتي زيمبابوي والسعودية وديا هذا الشهر.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن توجاي لن يشارك في المباراتين الوديتين بسبب الإصابة.

وأضاف "بعد فحصه من قبل الجهاز الطبي، تبين عدم جاهزية اللاعب للمشاركة في هاتين المباراتين".

وأتم "بالتشاور مع المدرب بيتكوفيتش، تقرر إبعاده عن المعسكر التدريبي لتجنب أي خطر تفاقم حالته الصحية، ولتمكينه من مواصلة علاجه في ناديه".

يذكر أن رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند سيغيب عن صفوف منتخب الجزائر بسبب الإصابة في الظهر.

فيما تأكد غياب يوسف بلايلي جناح الترجي عن الخضر في كأس أمم إفريقيا المقبلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة زيمبابوي والسعودية وديا يومي 13 و18 نوفمبر الجاري استعدادا لكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وضم بيتكوفيتش المدافع إلياس بن قارة البالغ من العمر 18 عاما لاعب شباب بوروسيا دورتموند، وياسين تيتراوي البالغ من العمر 22 عاما لاعب شارلوروا البلجيكي.

وشهدت القائمة عودة ريان آيت نوري وإسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وحسام عوار ومنصف بكرار.

فيما شهدت القائمة غياب أسماء عديدة، أبرزها بدر الدين بوعناني ونبيل بن طالب وياسين بن زية وأحمد توبة وأمين شياخة و سعيد بن رحمة ويوسف عطال وأمين جويري، للإصابة أو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - مهدي دورفال - جوان حجام - رفيق بلغالي - عيسى ماندي - سمير شرقي - إلياس بن قارة - زين الدين بلعيد.

خط الوسط: مهدي زرقان - إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - رامز زروقي - ياسين تيطراوي - حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أنيس حاج موسى - منصف بقرار - فارس شايبي - بغداد بونجاح - محمد أمين عمورة.

محمد أمين توجاي الجزائر
