مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند

توج إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر أكتوبر.

وذلك بفضل هدفه أمام برينتفورد، بعد منافسة مع زميله عمر مرموش.

وتنافس مرموش على الجائزة بهدفه الوحيد هذا الموسم والذي سجله في شباك سوانزي سيتي بكأس رابطة المحترفين.

فقد شارك الدولي المصري كأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي أبعدته لنحو شهر، خلال هذا اللقاء.

وسجل مرموش هدفا رائعا بتصويبة صاروخية من زاوية ضيقة ليقود فريقه للعبور إلى ربع نهائي المسابقة.

وحاول هدف مرموش التفوق على هدفي إرلينج هالاند ضد برينتفورد وفياريال، بالإضافة إلى عدة أهداف من فريق السيدات وفرق الشباب، لكن النرويجي فاز بالجائزة.

ومن المنتظر أن ينضم مرموش إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض دورة ودية دولية في الإمارات أمام منتخبات أوزباكستان وإيران وكاب فيردي.