مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - سوانزي

توج إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر أكتوبر.

وذلك بفضل هدفه أمام برينتفورد، بعد منافسة مع زميله عمر مرموش.

وتنافس مرموش على الجائزة بهدفه الوحيد هذا الموسم والذي سجله في شباك سوانزي سيتي بكأس رابطة المحترفين.

أخبار متعلقة:
مدرب إسبانيا: أنا مصدوم من موقف لامين يامال ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي استعدادا لمواجهة أوزبكستان.. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

فقد شارك الدولي المصري كأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي أبعدته لنحو شهر، خلال هذا اللقاء.

وسجل مرموش هدفا رائعا بتصويبة صاروخية من زاوية ضيقة ليقود فريقه للعبور إلى ربع نهائي المسابقة.

وحاول هدف مرموش التفوق على هدفي إرلينج هالاند ضد برينتفورد وفياريال، بالإضافة إلى عدة أهداف من فريق السيدات وفرق الشباب، لكن النرويجي فاز بالجائزة.

ومن المنتظر أن ينضم مرموش إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض دورة ودية دولية في الإمارات أمام منتخبات أوزباكستان وإيران وكاب فيردي.

عمر مرموش مانشستر سيتي إرلينج هالاند
نرشح لكم
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل أرتيتا يترقب عودة ثنائي هجوم أرسنال قبل دربي توتنام اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو
أخر الأخبار
وكيله يوضح حقيقة طلب لوبوتكا الرحيل من نابولي بسبب كونتي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم 47 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – الزمالك يستعد لطلب تأجيل مباراة سموحة ساعة | الكرة المصرية
البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية ساعة | الوطن العربي
يوفنتوس: توصلنا لاتفاق مع فلاهوفيتش لتجديد عقده ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر ساعة | الكرة المصرية
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517040/مرموش-يخسر-جائزة-هدف-شهر-أكتوبر-في-مانشستر-سيتي-لصالح-هالاند