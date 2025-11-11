ميسي: لم أتخيل رحيلي عن برشلونة بتلك الطريقة.. وأشتاق للحياة في المدينة من جديد

كشف ليونيل ميسي عن رغبته في العودة للحياة في برشلونة من جديد.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي برشلونة

وكان ميسي قد زار ملعب كامب نو خلال الأيام الأخيرة لأول مرة منذ الرحيل عن الفريق.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة سبورت: "كل الذكريات التي تأتيني من برشلونة ومن تلك المرحلة التي عشناها هناك تثير فيّ دائمًا قليلًا من الحنين والكثير من العاطفة".

وواصل "أفتقد تلك اللحظات كثيرًا، وربما أستمتع بها الآن أكثر مما كنت وقت حدوثها، بسبب وتيرة الحياة اليومية آنذاك وما كان يعنيه أن نلعب مباراة تلو الأخرى ونفكر في المباراة التالية دون أن نتمكن من التمتع بما كنا نحققه. اليوم، وأنا أراها بهدوء واسترخاء من بعيد بعد مرور بضع سنوات، أعيشها بعمق أكبر".

وشدد "كان لدي شعور غريب بعد رحيلي بسبب الطريقة التي حدث بها كل شيء، وبسبب أنني أنهيت سنواتي الأخيرة من اللعب دون جماهير بسبب كورونا. بعد كل الحياة التي عشتها هناك، لم أغادر كما تخيلت وكما حلمت. كنت أتخيل أن ألعب مسيرتي الأوروبية بالكامل في برشلونة، وكانت لحظة الوداع أيضًا غريبة بعض الشيء بسبب الظروف وكل ما حدث، لكن أعتقد أن مودة الناس ستبقى دائمًا بسبب كل ما مررنا به معًا".

وأردف "أعتقد أنني قضيت 16 عامًا مع الفريق الأول، وربما 20 أو 21 عامًا في برشلونة. لقد وصلت في عمر الثانية عشرة، لذلك كان الوقت طويلًا وحدث الكثير في حياتي، ولهذا تبقى العاطفة دائمًا هناك".

وأكمل "في كرة القدم دائمًا ما يظهر لاعبون جدد، لكن التاريخ لا ينسى، ليس معي فقط، بل مع كل من مرّ بالنادي. هناك الكثيرون ممن ساهموا في مساعدة النادي ليصبح أكبر".

وكشف "من الصعب اختيار لحظة واحدة لتكون الأسعد مع برشلونة، الحمد لله كنت محظوظًا كفاية لأعيش الكثير من اللحظات. في العادة عندما نتحدث عن السعادة نفكر في الألقاب، ولكن السداسية الأولى مع جوارديولا كانت استثنائية، ودوري الأبطال الأخير أيضًا مع لويس إنريكي، من الصعب اختيار لحظة واحدة".

واستمر "بكل تأكيد لا زلت أتابع برشلونة، وهناك عدد منا مع بعضنا الآن في إنتر ميامي نتحدث عن المواقف التي تحدث بالنادي والنتائج".

وأضاف "يبدو لكم أن باريس سان جيرمان كان جحيمًا، لكنه لم يكن كذلك. عندما قلت إنني لست بخير هناك كان ذلك لأنني لم أكن أشعر بالراحة فيما أفعله — لعب كرة القدم، الحياة اليومية، التدريبات، المباريات — لم أكن أشعر أنني بخير. لكن الحقيقة أننا عشنا تجربة رائعة كعائلة، المدينة مذهلة واستمتعنا بها كثيرًا، وكانت تلك أول مرة نغادر فيها برشلونة، وكان كل شيء جديدًا، ولهذا كان الأمر صعبًا جدًا".

وشدد "أستمتع في الدوري الأمريكي بطريقة مختلفة؛ هدوء أكثر، بدون ضغط وبدون التزام، لكنني ألعب برغبة في الفوز. نستمتع أكثر بالعائلة والأولاد، ونقضي وقتًا أطول في المنزل، ولذلك نحن بخير هنا".

وعن الموعد المحتمل لاعتزاله قال: "أنا سعيد بسنواتي في الملاعب، وطالما لا أزال قادرًا بدنيًا، سأستمر بنفس الأسلوب — محاولة المنافسة والفوز. وفي اللحظة التي سأشعر فيها أنه من الصعب عليّ الاستمرار في الملاعب أو أنني لا أستمتع بذلك، سيكون هو وقت النهاية. لكن اليوم أنا مستمتع وأشعر أنني بخير".

وأردف "اعتزال ألبا كان غريبًا ولم نتوقعه، ولكن بوسكيتس كنا نتحدث عن قراره كثيرًا، وكان يحلل الأمر ويقوله بالفعل. أما ألبا فأخبرنا بالأمر بشكل مفاجئ في غرفة خلع الملابس. لقد قضيت معظم مسيرتي معهما سواء في إنتر ميامي أو برشلونة، وكان اللعب برفقتهما خلال السنوات الماضية وطوال مسيرتي لطيفًا".

وكشف "كأس العالم سيكون مميزًا لأننا سنلعبه بعد التتويج به، ولكن كما قلت من قبل، لا أريد أن أكون عبئًا، وأريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأن أكون واثقًا من قدرتي على المساعدة وتقديم الإضافة للمجموعة".

وأضاف "موسمنا مختلف عن الموسم الأوروبي، وسيكون لدينا فترة إعداد في المنتصف وعدد قليل من المباريات قبل كأس العالم، لذلك سنرى بالفعل إذا كنت في حالة بدنية تسمح لي بالمشاركة أم لا. أنا متحمس ولكن أتعامل مع الأمر بهدوء".

وأتم "أريد الذهاب إلى برشلونة لأننا نشتاق إلى المدينة كثيرًا، وأطفالي وزوجتي يتحدثون عن العيش هناك مجددًا. وأتطلع كثيرًا للعودة إلى الملعب عندما يكتمل، لأنني منذ غادرت إلى باريس لم أعد إلى كامب نو أيضًا، ثم انتقلوا إلى مونتجويك. سيكون من الغريب أن أعود إلى الملعب الجديد وأراه، لأن آخر مرة رأيته فيها كانت منذ وقت طويل، وسيكون من المؤثر أن أعيش تلك اللحظات من جديد وأتذكر كل ما كان، رغم أنه سيكون مختلفًا".