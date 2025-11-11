ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

تشيلسي

ذكرت جريدة ديلي ميل أن ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي سيخضع لجراحة أخرى في وتر أكيليس.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود اللاعب الكرواتي للملاعب في فبراير أو مارس.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قد أصيب قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية الماضية وغاب عنها.

وابتعد عن الملاعب حتى شهر أكتوبر.

لكنه أصيب من جديد بعدما شارك لدقائق معدودة أمام إيفرتون في الدوري وفياريال في دوري أبطال أوروبا.

وكان زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا قد أكد حاجة كوفاسيتش للتعافي سريعا من أجل المشاركة في كأس العالم 2026.

قبل أسابيع، ذكرت تقارير أن كوفاسيتش قد يرحل من صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد الدولي الكرواتي مع الفريق السماوي في صيف 2027.

ماتيو كوفاسيتش كرواتيا مانشستر سيتي
