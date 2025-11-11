أرتيتا يترقب عودة ثنائي هجوم أرسنال قبل دربي توتنام

يأمل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في استعادة اثنين من لاعبيه المصابين قبل قمة ديربي شمال لندن أمام توتنام والمقرر إقامتها في 23 نوفمبر المقبل.

وخلال فترة التوقف الدولي، يتوقع أرسنال أن يتلقى عدة أنباء إيجابية على صعيد الإصابات، بعدما عاد جابرييل جيسوس إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته 10 أشهر كاملة منذ يناير الماضي.

ورغم أن المهاجم البرازيلي سيكون آخر العائدين إلى الملاعب من قائمة المصابين التي تضم أيضًا مارتن أوديجارد، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي، كاي هافرتز وجابرييل مارتينيلي، فإن صحيفة "ذا ميرور" البريطانية كشفت أن أرتيتا يأمل في استعادة الثنائي جيوكيريس ومادويكي تحديدًا قبل موقعة توتنام.

السويدي جيوكيريس تعرض لإصابة عضلية في فوز أرسنال على بيرنلي بثنائية، لكن الفحوصات أكدت أنها طفيفة، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الكاملة قريبًا. أما مادويكي، الغائب منذ سبتمبر بسبب إصابة في الركبة أمام مانشستر سيتي، فيواصل التعافي بوتيرة جيدة وقد يكون جاهزًا بعد فترة التوقف.

غياب جيوكيريس وهافرتز وجيسوس أجبر أرتيتا على إشراك ميكيل ميرينو كمهاجم صريح أمام سلافيا براج وسندرلاند، لكن التجربة لم تحقق النجاح المطلوب. أما غياب مادويكي فتم تعويضه نسبيًا بفضل تألق بوكايو ساكا على الجهة اليمنى.

وبحسب التقرير، فإن الثلاثي أوديجارد، هافرتز ومارتينيلي ما زالوا بحاجة لبعض الوقت قبل العودة، لكن الجهاز الفني يأمل في جاهزيتهم قبل فترة ازدحام المباريات في ديسمبر، التي تتضمن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال ثم مباراتين قويتين أمام تشيلسي وبرينتفورد.

إلى جانب ذلك، يخطط أرسنال لخوض مباراة ودية مغلقة خلال التوقف الدولي، ليحصل جيسوس على دقائق لعب تمهيدًا لعودته الرسمية أواخر ديسمبر أو مطلع يناير المقبل.

