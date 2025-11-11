خاميس رودريجيز يخوض مباراته الأخيرة بقميص كلوب ليون

خاض خاميس رودريجيز مباراته الأخيرة بقميص كلوب ليون المكسيكي.

وشارك خاميس في خسارة ليون من بويبلا بهدفين مقابل هدف.

النجم الكولومبي شارك في مباراته الأخيرة مع ليون إذ انتهى عقده ولم يتوصل لاتفاق لتجديده.

وصنع خاميس هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 21 من المباراة.

ويحتل ليون المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 13 نقطة من 17 مباراة.

واستبدل رودريجيز في الدقيقة 84 من المباراة ليحصل على تحية كبيرة من جماهير فريقه التي ودعته بالتصفيق رغم التأخر في النتيجة.

وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.

وشارك رودريجيز مع كلوب ليون في 34 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 9.

وسينضم رودريجيز حاليا إلى معسكر كولومبيا خلال فترة التوقف الدولي قبل أن يبدأ رحلة البحث عن فريقه الجديد.

وكان خاميس قد قاد منتخب كولومبيا للوصول إلى كأس العالم 2026 والذي قد يكون الأخير خلال مسيرته.

وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.