اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي

تلقى تشيلسي ضربة جديدة في خط الوسط بعد تأكد غياب البلجيكي روميو لافيا لمدة لا تقل عن شهر، عقب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية خلال تعادل الفريق 2-2 أمام كاراباخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خرج مصابًا بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، في رابع مشاركة أساسية له منذ عودته من إصابة تعرض لها في كأس العالم للأندية.

منذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2023 مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، واجه لافيا سلسلة من الإصابات المتكررة في العضلات الخلفية والفخذ، بالإضافة إلى إصابات أخرى غير محددة، ما منعه من اللعب باستمرار.

وخاض لافيا 29 مباراة فقط خلال موسمين ونصف، مقابل غيابه عن 88 مباراة بسبب الإصابات، ولم يسبق له أن أكمل 90 دقيقة كاملة بقميص البلوز.

إدارة تشيلسي حاولت تجنب تجدد إصاباته عبر تقليل مشاركاته لمباراة واحدة أسبوعيًا، وهي نفس الخطة التي اتُّبعت مع القائد ريس جيمس الذي بدأ يتعافى تمامًا من مشاكله العضلية.

من المتوقع أن يغيب لافيا عن مواجهات بيرنلي، برشلونة، آرسنال، ليدز، بورنموث، وأتالانتا، في وقت يحتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد فوزه 3-0 على وولفرهامبتون السبت الماضي.