اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

تشيلسي

تلقى تشيلسي ضربة جديدة في خط الوسط بعد تأكد غياب البلجيكي روميو لافيا لمدة لا تقل عن شهر، عقب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية خلال تعادل الفريق 2-2 أمام كاراباخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خرج مصابًا بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، في رابع مشاركة أساسية له منذ عودته من إصابة تعرض لها في كأس العالم للأندية.

منذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2023 مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، واجه لافيا سلسلة من الإصابات المتكررة في العضلات الخلفية والفخذ، بالإضافة إلى إصابات أخرى غير محددة، ما منعه من اللعب باستمرار.

أخبار متعلقة:
تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ

وخاض لافيا 29 مباراة فقط خلال موسمين ونصف، مقابل غيابه عن 88 مباراة بسبب الإصابات، ولم يسبق له أن أكمل 90 دقيقة كاملة بقميص البلوز.

إدارة تشيلسي حاولت تجنب تجدد إصاباته عبر تقليل مشاركاته لمباراة واحدة أسبوعيًا، وهي نفس الخطة التي اتُّبعت مع القائد ريس جيمس الذي بدأ يتعافى تمامًا من مشاكله العضلية.

من المتوقع أن يغيب لافيا عن مواجهات بيرنلي، برشلونة، آرسنال، ليدز، بورنموث، وأتالانتا، في وقت يحتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد فوزه 3-0 على وولفرهامبتون السبت الماضي.

روميو لافيا تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي نهاية الأزمة تقترب؟ 10 أطراف تتنافس على شراء شيفيلد وينزداي تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات أستون فيلا يعلن تجديد عقد روجرز حتى 2031 جوارديولا: هكذا أوقفت خطورة محمد صلاح هذه المرة
أخر الأخبار
تقرير: بايرن يستهدف ضم نادي أولمو.. وبرشلونة يدرس الأمر 5 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد استغراب واستياء.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع ديشامب 21 دقيقة | سعودي في الجول
خاميس رودريجيز يخوض مباراته الأخيرة بقميص كلوب ليون 26 دقيقة | أمريكا
تقرير: فينيسيوس يطلب الحصول على نفس راتب مبابي لتجديد عقده مع ريال مدريد 28 دقيقة | الدوري الإسباني
أوباميكانو يحسم الجدل حول مستقبله.. وليفربول يترقب 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
فرص جراديشار تتزايد.. سيسكو يغيب عن مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 42 دقيقة | الدوري المصري
يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 للدوري الفرنسي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517008/اللعنة-مستمرة-إصابة-لافيا-ومدة-غيابه-عن-تشيلسي