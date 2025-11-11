بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو

تلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة بعد إصابة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو في التعادل 2-2 أمام توتنهام، لكنه لن يغيب لفترة طويلة وفق تقديرات النادي.

سيسكو، الذي كلف يونايتد نحو 73.7 مليون جنيه إسترليني، غادر الملعب بعد نصف ساعة فقط بسبب إصابة في الركبة إثر تدخل من ميكي فان دي فين، وظهر بعد اللقاء دون عكازين لكنه كان يسير بصعوبة.

المدرب روبن أموريم قال بعد المباراة: “عندما تكون الإصابة في الركبة، لا يمكن أن تجزم بشيء، يجب فحصه بدقة”، ما أثار مخاوف بشأن غيابه المحتمل خلال فترة مزدحمة بالمباريات.

لكن مصادر داخل النادي أكدت أن الإصابة ليست خطيرة كما كان يُعتقد في البداية، وأن الفحوصات في مركز كارينغتون التدريبي ستحدد المدة بدقة، مع استبعاد غيابه لأشهر طويلة.

سيسكو سيغيب عن مواجهتي كوسوفو والسويد الحاسمتين في تصفيات كأس العالم، وهما مباراتان حاسمتان لآمال سلوفينيا في بلوغ الملحق.

في المقابل، قرر يونايتد السماح للمدافع ليساندرو مارتينيز بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين في معسكره الأوروبي قبل مواجهة أنجولا الودية، رغم أنه لن يشارك في المباراة.

المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاما تعافى من جراحة في الركبة خضع لها في فبراير، ويواصل استعادة لياقته الكاملة.

ويعتقد النادي أن وجوده مع زملائه في المنتخب سيساعده على استعادة الإيقاع دون ضغط بدني كبير، على أن يرافقه أحد أفراد الطاقم البدني من يونايتد خلال المعسكر.