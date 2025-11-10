ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي

تقدّم نادي ليفربول بشكوى إلى هيئة التحكيم الإنجليزية PGMOL (الجهة المسؤولة عن حكام المباريات) للاعتراض على قرار إلغاء هدف فيرجيل فان دايك خلال الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

المدافع الهولندي كان قد سجل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 38 عندما كانت النتيجة 1-0 لأصحاب الأرض، لكن الحكم كريس كافانا ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأوضحت اللقطة أن أندرو روبرتسون كان في وضع تسلل أثناء تنفيذ الركلة الثابتة، واعتبر حكام الفيديو أنه أثّر على الحارس جيانلويجي دوناروما بعمل واضح بعدما انحنى أمامه لحظة التسديدة.

ووفقا لإذاعة بي بي سي بحسب مصادر قريبة من النادي، فإن ليفربول لا يتفق مع تفسير الحكام للموقف، معتبرًا أن معايير “التسلل المؤثر” المنصوص عليها في القانون 11 لم تنطبق في هذه الحالة، لأن روبرتسون لم يلمس الكرة أو يمنع الحارس من رؤيتها بشكل واضح.

النادي أكد أنه يتقبل نتيجة المباراة، لكنه قرر التواصل مع رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب لعدم ترك الواقعة تمر دون مراجعة أو تدقيق.

وينص القانون على أن اللاعب في موقف تسلل يُعاقب فقط إذا "تداخل مع اللعب بلمس الكرة أو لعبها من زميل، أو تداخل مع الخصم بمنعه من اللعب أو حجب رؤيته بوضوح، أو حاول بوضوح لعب الكرة بما يؤثر على قدرة الخصم على التعامل معها، أو قام بحركة واضحة أثرت على الخصم."

ليفربول يرى أن أياً من هذه الحالات لا تنطبق على روبرتسون، ما يجعل إلغاء الهدف “قرارا خاطئا يستحق المراجعة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

سجل ثلاثية سيتي كل من إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو.

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.