نهاية الأزمة تقترب؟ 10 أطراف تتنافس على شراء شيفيلد وينزداي

تلقى القائمون على إدارة نادي شيفيلد وينزداي ما يثبت توافر التمويل لدى 10 أطراف مهتمة بشراء النادي، مع استمرار عملية البحث عن مالك جديد، بحسب ما أفادته إذاعة بي بي سي.

وشهد يوم الإثنين زيارة المستثمر الثاني إلى ملعب "هيلزبره" الخاص بالنادي، بعد جولة مماثلة لأحد المشترين المحتملين الأسبوع الماضي.

تم تحديد الجمعة 21 نوفمبر كموعد نهائي لتقديم العروض الرسمية، أي بعد 28 يوما من دخول النادي مرحلة الإدارة المالية في 24 أكتوبر.

عقب ذلك، تبدأ فترة تفاوض تمتد لأسبوعين حتى الجمعة 5 ديسمبر لاختيار المشتري المفضل.

ولإتمام الصفقة، يجب على الطرف الفائز اجتياز اختبار العباءة المالية الخاص برابطة الدوري الإنجليزي (EFL) واستكمال الفحص القانوني والمالي اللازم.

شيفيلد وينزداي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (تشامبيونشيب) برصيد (سالب 4 نقاط)، بعد خصم 12 نقطة بسبب دخوله في الإدارة المالية.

وسيواجه جاره اللدود شيفيلد يونايتد في “دربي المدينة الفولاذية” يوم الأحد 23 نوفمبر.

ويرى المحللون أن الطريق أمام النادي لن يكون سهلا، رغم الاهتمام الكبير. فملعب هيلزبره يحتاج إلى أعمال تطوير ضخمة، كما يتعين على أي مستثمر جديد حساب تكاليف شراء النادي وتجديد بنيته التحتية بعناية.

كريس ويجفيلد، أحد القائمين على إدارة النادي، أوضح أنهم سيتعاملون بشفافية مع المشترين المحتملين بشأن حجم العمل المطلوب، لضمان إيجاد المالك الأنسب للمستقبل.

ويُرجَّح أن يهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل، ما يجعل المشروع استثمارا طويل الأجل أكثر من كونه محاولة لإصلاح سريع.

ورغم ذلك، يستشهد كثيرون بتجربة برمنجهام سيتي، حيث أدى الاستثمار السليم إلى تحول سريع في الأداء. جماهير شيفيلد وينزداي تأمل أن يكون المالك الجديد قادرا على الجمع بين الرؤية والتمويل لإعادة النادي إلى الطريق الصحيح.

ماذا حدث؟

تولت شركة استشارات مالية بيجبايز جروب مسؤولية إدارة نادي شيفيلد وينزداي مؤقتا بعد المشاكل المادية التي عانى منها والديون.

وتلقى شيفيلد وينزداي عقوبات بخصم 12 نقطة بسبب التأخر في دفع رواتب اللاعبين والموظفين.

وتقرر تعيين بيجبايز جروب حتى يتم بيع النادي.

ويمتلك رجل الأعمال التايلاندي ديجفون شانسيري النادي حتى الآن لكن بدخول الإدارة المؤقتة سيتم بيع شيفيلد وينزداي.

وظهرت الكثير من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية من جماهير النادي على شانسيري وطلبوا كثيرا بيعه شيفيلد وينزداي لكن دون جدوى حتى تدهور النادي.