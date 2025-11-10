تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي

رغم خروجه من حسابات إنزو ماريسكا في تشيلسي، لا يزال المدافع الفرنسي أكسل ديساسي متمسكًا بالأمل في استعادة مكانه ضمن الفريق الأول خلال الموسم الجاري.

أكسيل ديساسي النادي : تشيلسي تشيلسي

ديساسي، الذي انضم إلى تشيلسي صيف 2023 قادمًا من موناكو، شارك في 61 مباراة مع الفريق، لكنه وجد نفسه خارج قائمة المدرب الإيطالي تمامًا منذ بداية الموسم، رغم إصابة ليفي كولويل وعدم تعاقد النادي مع بديل له في الميركاتو الصيفي.

وبحسب الصحفي نزار كنسيلة من BBC، فإن اللاعب الفرنسي يشعر بتفاؤل متجدد بإمكانية حصوله على فرصة قبل نهاية العام الحالي، خاصة بعد مشاركته المفاجئة مع فريق تشيلسي تحت 21 عامًا أمام ريدينج في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، حيث حمل شارة القيادة وساهم في فوز فريقه 4-1 قبل استبداله في الدقيقة 71.

المشاركة اعتُبرت بمثابة مكافأة على احترافية ديساسي في التدريبات خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تأثيره الإيجابي على اللاعبين الشباب داخل النادي، بحسب التقرير.

ورغم هذا التفاؤل، يبقى الخيار الأقرب هو رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصًا أنه غير مقيد في قائمتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، ما يجعله مؤهلاً للمشاركة في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول قبل نهاية العام، وهي مواجهة كارديف سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة يوم 16 ديسمبر المقبل.

وقد يلجأ ماريسكا لإشراكه في تلك المباراة إذا قرر إراحة بعض عناصر الدفاع الأساسية، لكن المؤشرات العامة تؤكد أن مستقبل ديساسي في "ستامفورد بريدج" يقترب من نهايته، مع احتمالية رحيله في يناير بحثًا عن فرصة جديدة لاستعادة مستواه ومكانته.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/