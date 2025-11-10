ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر

تلقى نادي تشيلسي ضربة جديدة على مستوى الإصابات بعد تأكد غياب لاعب الوسط روميو لافيا لمدة لا تقل عن شهر، عقب تعرضه لإصابة عضلية جديدة خلال مواجهة كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 21 عامًا، والذي انضم إلى تشيلسي صيف 2023 قادمًا من ساوثامبتون مقابل 53 مليون جنيه إسترليني، لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفريق حتى الآن بسبب سلسلة من الإصابات المتكررة، إذ لم يخض سوى 30 مباراة رسمية منذ انتقاله إلى "ستامفورد بريدج".

وبحسب موقع "فوتبول لندن" فإن لافيا سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، رغم أن الجهاز الطبي للنادي سيواصل مراقبة حالته دون المجازفة بعودته المبكرة.

ويأتي هذا التحديث بعد فترة من الانتظار لمعرفة مدى خطورة الإصابة، إذ أكد إنزو ماريسكا، مدرب الفريق، في مؤتمراته الأخيرة أن النادي لم يكن يملك بعد الجدول الزمني الواضح لعودة اللاعب.

ورغم أن فترة التوقف الدولي قد تمنح تشيلسي بعض الوقت، إلا أن لافيا سيغيب على الأرجح عن ست مباريات مهمة بين 22 نوفمبر و9 ديسمبر، أمام كل من بيرنلي، برشلونة، أرسنال، ليدز يونايتد، بورنموث وأتالانتا.

ومن المتوقع أن يستهدف لافيا العودة للمشاركة منتصف ديسمبر، إما أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم 13 ديسمبر أو أمام كارديف سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة بعد ذلك بثلاثة أيام.

غيابات اللاعب المتكررة تثير تساؤلات حول مستقبله في تشيلسي، خاصة أنه لم يكمل مباراة كاملة منذ انضمامه للفريق، ما قد يدفع الإدارة إلى إعادة تقييم وضعه مستقبلا، رغم تمسك ماريسكا بإيمانه بموهبة اللاعب الشاب وقدرته على التألق حال تجاوز أزماته البدنية.

