مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 15:34

يعتقد روبن دياز مدافع مانشستر سيتي أن أي لاعب كرة قدم يعيش من أجل الاستمتاع بالمباريات الكبيرة مثل لقاء فريقه ضد ليفربول.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال روبن دياز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعيش لمباريات كهذه، لا يوجد مستوى أعلى من هذا، لذا أنا سعيد جدًا لأجل بيب جوارديولا في مباراته الـ1000، ولأجلنا، وسعيد جدًا للجميع لأن الكل قدم مباراة رائعة".

وأضاف "تحدثنا كثيرًا عن إعادة بناء الفريق منذ الموسم الماضي، وكانت هناك العديد من التغييرات في الفريق، وهي جزء من مسيرة أي فريق يسعى لمواصلة الفوز".

وأكمل الدولي البرتغالي "لا تزال الجودة كما هي وسنواصل العمل الجاد، ما زلنا في بداية الموسم، ونحن نركز على أداء الفريق".

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

