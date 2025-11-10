مصدر من اتحاد اليد لـ في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 14:37

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد - إبراهيم المصري

كشف مصدر من اتحاد كرة اليد، عن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في نهائي السوبر المصري.

وكان مقررًا أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، في صالة خليفة بن زايد، وذلك في إمارة العين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم تأجيل سوبر كرة اليد لمدة 24 ساعة بسبب تأخر تأشيرات سفر لاعبي سموحة".

وأضاف المصدر "لم يسافر سوى 4 لاعبين فقط حتى الآن بسبب التأشيرات"

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إقامة مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ساعة انطلاق المباراة حتى الآن.

