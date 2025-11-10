أستون فيلا يعلن تجديد عقد روجرز حتى 2031

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

مورجان روجرز - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تجديد عقد نجم الفريق مورجان روجرز.

وأوضح أستون فيلا عبر موقعه الرسمي، أن روجرز سيستمر مع الفريق حتى 2031.

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في فبراير 2024 قادما من ميدلسبره.

كما انضم لمنتخب إنجلترا لأول مرة في نوفمبر 2024.

وفاز روجرز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، بتصويت اللاعبين، من رابطة لاعبي الدوري الإنجليزي.

الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما، بدأ مسيرته مع نادي ويست بروميتش، ثم انتقل إلى فريق مانشستر سيتي تحت 23 عاما.

وانتقل على سبيل الإعارة لأندية لينكولن سيتي، وبورنموث، وبلاك بول، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى ميدلسبره ليقضي معه 6 أشهر فقط قبل الانتقال إلى أستون فيلا.

روجرز شارك هذا الموسم في 16 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع 3 أهداف.

روجرز أستون فيلا
