الكشف عن كرة كأس أمم إفريقيا 2025

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

شعار أمم إفريقيا 2025

أزاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الستار عن الكرة الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام النسخة 35 من البطولة في المغرب الشهر المقبل.

ونشر كاف مقطع فيديو كشف خلاله عن الكرة الجديدة المقدمة من شركة بوما الألمانية.

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان

وتتكون الكرة من الأخضر والأحمر لوني علم المغرب على خلفية بيضاء.

Image

وتحمل الكرة اسم إيتري، واستُلهم تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة.

ويُعد الاسم تكريمًا للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميز فن الزليج التقليدي.

Image

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا 2025 المغرب
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا بنشرقي وبنتايك والكرتي في قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني مدرب مارسيليا: مدافع المغرب قد يغيب عن أمم إفريقيا في هذه الحالة نجا بأعجوبة.. الاعتداء على لاعب بالدوري النيجيري بآلة حادة كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين
أخر الأخبار
الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته 2 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين 22 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة 39 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي 59 دقيقة | الدوري الإسباني
جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات ساعة | منتخب مصر
تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516959/الكشف-عن-كرة-كأس-أمم-إفريقيا-2025