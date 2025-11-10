الكشف عن كرة كأس أمم إفريقيا 2025

أزاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الستار عن الكرة الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام النسخة 35 من البطولة في المغرب الشهر المقبل.

ونشر كاف مقطع فيديو كشف خلاله عن الكرة الجديدة المقدمة من شركة بوما الألمانية.

وتتكون الكرة من الأخضر والأحمر لوني علم المغرب على خلفية بيضاء.

وتحمل الكرة اسم إيتري، واستُلهم تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة.

ويُعد الاسم تكريمًا للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميز فن الزليج التقليدي.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.