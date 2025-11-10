جوارديولا: هكذا أوقفت خطورة محمد صلاح هذه المرة

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء مدافعه نيكو أورايلي أمام محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة الفريقين، ووصف النجم المصري بالكابوس بالنسبة للفريق السماوي.

ولم ينجح صلاح في هز شباك مانشستر سيتي في مباراة خسرها فريقه بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان محمد صلاح كابوسا بالنسبة لمانشستر سيتي لسنوات عديدة، إنه لاعب في القمة".

وأضاف "قلت لنيكو أورايلي عليك أن تكون شرسا أمام صلاح، كان يحظى بمساعدة من قلب الدفاع ولاعبي الوسط في كل مرة تكون الكرة بحوزة صلاح".

وتابع "جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وفيل فودين جميعا كانوا يساعدونه أمام صلاح، لقد كان عملا جماعيا رائعا، لكن أورايلي تحمل مسؤولية إيقاف صلاح لأنه في النهاية عليك إثبات نفسك ضد أفضل الأجنحة".

وشدد المدرب الإسباني "لا يوجد مثال أفضل على ذلك عندما تلعب ضد صلاح، لقد قدم أورايلي أداءً رائعًا".

منذ انضمامه إلى ليفربول، بلغت مساهمات صلاح في الأهداف، 21 هدفا أمام الفريق السماوي.

يذكر أن صلاح هو أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي أسهم بالأهداف ضد مانشستر سيتي، إذ سجل 9 أهداف وصنع 6.

وواصل بيب "كان خط الدفاع بأكمله رائعين، شكرًا للاعبين والجهاز الفني على عطائهم الرائع في هذه المباراة، والفوز على أهم منافس واجهناه خلال السنوات الـ10 الأخيرة".

وأتم "كان من الرائع اللعب ضد ليفربول على مدار هذه السنوات، بلاعبيه المتألقين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وغيرهم، لقد خضنا الكثير من المواجهات المثيرة".

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

