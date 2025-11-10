تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في فوز فريقه على ليفربول بنتيجة 3-0 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليفربول حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

وحاول مرموش هز شباك فريق محمد صلاح في الدقائق التي لعبها في الشوط الثاني لكنه لم ينجح.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف بقميص السماوي وصنع 3 أهداف.

