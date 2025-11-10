تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر سيتي في مباراة خسرها فريقه بثلاثية نظيفة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 0-3 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90 قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان جورجي مامارداشفيلي بمتوسط تقييم بلغ 6.1 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 417 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي نهاية الأزمة تقترب؟ 10 أطراف تتنافس على شراء شيفيلد وينزداي تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر مدافع سيتي: نعيش من أجل مثل هذه المباريات أستون فيلا يعلن تجديد عقد روجرز حتى 2031
أخر الأخبار
مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة 37 دقيقة | منتخب مصر
هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد 41 دقيقة | الدوري المصري
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل 47 دقيقة | الدوري المصري
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516950/تقييم-صلاح-أمام-مانشستر-سيتي-من-الصحف-الإنجليزية