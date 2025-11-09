تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضد سيلتا فيجو

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد سيلتا فيجو.

ويلاقي برشلونة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي مرة أخرى.

أخبار متعلقة:
لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال نفاد تذاكر مران برشلونة الأول في كامب نو بعد جاهزيته

ويغيب فيران توريس عن التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: إيريك جارسيا – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – ماركوس راشفورد

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة ألونسو: لم نفز بالثنائيات ضد رايو فايكانو.. ولم نصنع فرص كثيرة لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل سبورت: بيدري قد يشارك أمام ريال بيتيس أوائل ديسمبر انتهت الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - براهيم دياز وأسينسيو أساسيان ضد رايو فايكانو أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي
أخر الأخبار
بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت 8 دقيقة | أمريكا
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه 45 دقيقة | الدوري المصري
الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي ساعة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516933/تشكيل-برشلونة-عودة-ليفاندوفسكي-ضد-سيلتا-فيجو