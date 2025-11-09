تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضد سيلتا فيجو

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد سيلتا فيجو.

ويلاقي برشلونة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي مرة أخرى.

ويغيب فيران توريس عن التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: إيريك جارسيا – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – ماركوس راشفورد

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.