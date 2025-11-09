تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضد سيلتا فيجو
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد سيلتا فيجو.
ويلاقي برشلونة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي مرة أخرى.
ويغيب فيران توريس عن التشكيل الأساسي ويتواجد على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: إيريك جارسيا – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي
الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز
الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – ماركوس راشفورد
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.
بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.
نرشح لكم
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة ألونسو: لم نفز بالثنائيات ضد رايو فايكانو.. ولم نصنع فرص كثيرة لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل سبورت: بيدري قد يشارك أمام ريال بيتيس أوائل ديسمبر انتهت الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - براهيم دياز وأسينسيو أساسيان ضد رايو فايكانو أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي