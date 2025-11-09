وليد صلاح الدين: فزنا لأننا الأفضل.. وأظهرنا الصورة الحقيقية للأهلي والزمالك

أبدى وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "نستحق البطولة لأننا الأفضل. أحيي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه. مباراة جيدة استمتع بها الجميع ولكننا كنا الأفضل، وبإذن الله سنظل الأفضل في إفريقيا هذا الموسم".

وأضاف "اللاعبون جميعهم إخوة وسيجتمعون في منتخبي مصر الأول والثاني. كلنا إخوة وهذه قيمة مصر. اليوم نقلنا الصورة الحقيقية للأهلي والزمالك أقوى فريقين في مصر والوطن العربي".

وعبر قنوات أون سبورت أكمل قائلا: "قضيت مع الأهلي 12 مباراة، حققنا 3 تعادلات و9 انتصارات وتتويج ببطولة. نحن الأقوى والأفضل في كل المباريات ونفعل كل شيء في الكرة وكان ينقصنا التوفيق".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.